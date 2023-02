– Az ellátást a Derekegyházi Baráti Kör vállalta magára, ők sütötték a vért, a májat, amelyet támogatásból kaptunk Pusztaföldvárról. Mivel a február időjárása kiszámíthatatlan, így nem bíztuk a véletlenre, sátort szeretünk, hogy ne kelljen lemondani a programot esőben sem. A nagy rendezvénysátrat a tőlünk 222 kilométerre élő nagymányoki barátaink hozták, akik minden rendezvényünkre eljönnek. Pénteken közösen állítottuk fel a kolbásztöltő sátrat. Az önkormányzatunk sátrai alatt pedig a főzés és a vendéglátás zajlott – említette meg a polgármester.

A kolbásztöltő versenyre tizenhat csapat jelentkezett. Nemcsak helyiek, a környék településeiről is érkeztek, még a Temes megyei Végvár gazdái is eljöttek. Mindenkinek a saját ízvilágát mutatta be. Közben pálinkával, süteményekkel kínálták egymást a csapatok.

Tompaháton a látvány disznóvágáson egy 110 kilós disznót vágtak le, amelynek a feldolgozását, a pörzsölést, mosást, kaparást és a bontást bárki figyelemmel kísérhette.