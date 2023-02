Hazánkban a ló, mint gazdasági haszonállat, mint versenyző, mint szolgálati hátas a rendőrségnél és katonaságnál, segítő állat, vagy épp, mint szabadidőtárs is megjelenhet, de alapvető igényeit a hasznosítási módtól függetlenül kötelességünk figyelembe venni – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). Hozzátették, az állatfajnak megfelelő tartási és használati körülményeket kell biztosítani, hogy sokáig egészségben és ereje teljében lehessen társ. Éppen ezért az Európai Unió állatjóléti platformja által lovas útmutató készült a helyes állatjóléti gyakorlathoz. A NAK szerint ez hozzájárul az állatok helyes tartásához és használatához, így a lovak általános jóléti helyzete is javul unió-szerte és hazánkban is. Leszögezték, az állat szeretete nem elégséges az ellátásához, de főleg nem tévesztendő össze a számára megfelelő körülmények biztosításával.