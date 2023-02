Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes tavaly október végén nyújtotta be „Az egyházakat érintő egyes törvények módosításáról” szóló törvényjavaslatát a parlament elé, amit a képviselők még 2022-ben el is fogadtak.

Az úgynevezett 1991-es kártalanítási törvényt 10 éve zárták le, most február 28-ig újra megnyitották. Míg az Antall-kormány idején az egyházak csak azokat az ingatlanokat kérhették vissza, amelyek az államosítás előtt is a birtokukban voltak, most olyan állami vagy önkormányzati tulajdonú ingatlanokra is igényt tarthatnak, amelyeket korábban a lehetőség ellenére sem kértek vissza, de most szükségük lenne rá. A módosított törvény szerint olyan állami, vagy önkormányzati tulajdonban lévő épületekre is benyújthatják ingyenes tulajdon-átruházási igényüket, amelyek sohasem voltak az övék, de ingyen vagy bérleti díj fejében jelenleg is hitéleti, szakrális vagy köznevelési célokra használják. Az egyházak február 28-ig pályázhatnak.

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a február 19-i, vasárnap esti videójában arról számolt be, hogy Hódmezővásárhelyen eddig két szervezet adott be pályázatot, a Domonkos nővérek, amely rend a Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskolát és a Virág utcai óvodát működteti, valamint az Ótemplomi Egyházközség.

– A Domonkos renddel hamarosan tárgyalni fogok. Azt szeretném, ha ők sem ingyen kérnék az épületeket, mivel a városnak sok száz millió forintja van ezekben az ingatlanokban. Van egy másik pályázónk is. Ha Bán Csabáék szeretnék tulajdonba venni akár az Aranyossy-iskolát, vagy a Petőfi utca 6. szám alattit, mi szívesen eladjuk nekik, értékbecslést is készíttettünk

– mondta a videóban Márki-Zay Péter. Kijelentette, hogy kárpótlás nélkül elvenni az önkormányzat vagyonát, ellentmond a jogállami elveknek, Hódmezővásárhely százmillióktól esne el.

A törvény egyébként nem ad mérlegelésre lehetőséget. Amelyik épületre az egyházi használó igényt tart, ingyen át kell adni, legkésőbb 120 napon belül.