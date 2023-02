Márki-Zay Péter évértékelőjét azzal kezdte, ha áprilisban őt választották volna meg miniszterelnöknek, akkor a befagyasztott európai uniós forrásokat már megkapta volna Magyarország, az euró árfolyam pedig stabil maradt volna.

– Ma mindenkinek 10 százalékkal többet érne a bére és a vagyona. Könnyebb lenne a helyzete a családoknak is, mert a GYED, a családi pótlék, az öregségi nyugdíjminimum és a jövedelempótló-támogatás összegét a duplájára emeltük volna. Okos rezsicsökkentést vezettünk volna be, ez a rendszer ugyanis, mint ez Orbán Viktor számára is kiderült, tarthatatlan. A lakásfelújítások és a megújuló energia támogatása nyújtana tartós rezsicsökkentést – emelte ki Márki-Zay Péter.

Az MMM elnöke elismerte, a választási kudarcban neki is volt felelőssége, de leginkább a Fideszt hibáztatta.

– A beszédeimből 4 másodperces mondatrészeket ragadtak ki és helyeztek más szövegkörnyezetbe, aminek a reklámozására hatalmas összegeket fordítottak. A bukásban annak is része volt, hogy „hátulról is lőttek rám” – mondta Márki-Zay Péter, aki büszke Hódmezővásárhely előző évére, mert szerinte a város példát mutatott abból a kultúrából, ami Magyarország egészét képes felemelni. Arról is beszélt, hogy a 2019-es választási ígéreteinek 81 százalékát már teljesítette, 8,6 százalék pedig folyamatban van. Tavaly Hódmezővásárhelyen 2,4 milliárd forintot fordítottak fejlesztésre.

– Vásárhely gondoskodó város, ezt tükrözik a fejlesztéseink, intézkedéseink is. Tavaly felújítottunk 118 szociális bérlakást, vészhelyzeti segélyhívókkal láttuk el a Nyugdíjas Lakóparkot, rászoruló időseket és gyermekeket segítettünk, adományosztásokat szerveztünk. Nem kapcsoltuk le a közvilágítást, játszótereket újítottunk fel, fejlesztettük a strandot – sorolta egyebek mellett.

Az évértékelőn bejelentette, hogy Mindenki Magyarországa Néppárt lesz a hamarosan megalakuló pártja neve, aminek az első közgyűlését május elejére tervezik. Az alakulóülés résztvevőit szűrővel válogatják ki. A pártba pedig csak ajánlásokkal lehet majd belépni.