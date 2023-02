A közgyűlés egyik napirendi pontja az alpolgármesterek beszámolója volt. Ennek kapcsán kért szót Kis Andrea, akit Márki-Zay Péter polgármester tavaly áprilisban fosztott meg minden jogkörétől.

– Öt éve, 2018-ban szövetséget kötöttünk, nem csak a város, hanem az ország érdekében is. Sok mindent elértünk közösen, sok mindenben hasonlóan gondolkodunk most is. A konszenzusos működéshez azonban mindig két fél kell. Nem arra szövetkeztünk, hogy a 2018 előtti rendszer tükörképét hozzuk létre. Ehhez képest három hete a tévében polgármester úr kijelentette, hogy Krupiczer Ferenc és én a város ellen dolgozunk, a Fidesz szekerét toljuk. Ezt egy interjúban visszautasítottam, levelet is küldtem a polgármesternek, de nem kaptam rá választ – mondta a Kis Andrea. Hangsúlyozta, ez sok mindent tisztán láttat.

– Annyit ígérhetek, hogy akkor is helyi politikus leszek és akkor is Hódmezővásárhelyért dolgozok majd, amikor egyesek már rég megunják azt, hogy Vásárhely ügyes-bajos gondjaival foglalkozzanak, engem akkor is megtalálnak a helyi polgárok – fogalmazott, majd azonnali hatállyal benyújtotta az alpolgármesteri lemondását. Márki-Zay Péter tudomásul vette azt.

Mint arról beszámoltunk, belső ellentétek miatt Márki-Zay Péter a tavaly áprilisi ülésen terjesztette elő a mellette 2018-tól dolgozó Kis Andrea alpolgármesteri megbízásának visszavonását. A Fideszes képviselők kivonultak a teremből, nem kívántak részt venni a belső leszámolásban. A „puccs” nem kapta meg a polgármestert támogató képviselők körében sem a minősített többséget. A polgármester élt azonban önkormányzati törvény adta lehetőségével, és írásban teljes körűen megvonta Kis Andrea alpolgármesteri feladatköreit. Kis már akkor kiült a pulpitustól a képviselői padsorba.

Az MSZP-s politikus tisztségéről való lemondása kapcsán Szabó Sándor szegedi MSZP-s országgyűlési képviselő is üzent Márki-Zay Péternek. Ahogy a promenad24.hu kiszúrta, Kis Andrea Facebook-oldalán a posztja alá kommentelte az alábbiakat: "Köszönjük a munkádat! Hiszem és tudom, hogy dolgozol tovább lelkiismeretesen Hódmezővásárhelyért és az ott élőkért, ahogy ezt eddig is tetted az elmúlt 20 évben. A polgármester úrnak meg el kellene gondolkodnia azon, hogy miért hagyják el sorra munkatársai, szövetségesei?! Nem elég csak beszélni az együttműködésről, dolgozni és tenni is kell érte! Ebben sokat segíthet némi szerénység!" – írta Szabó Sándor. A szintén MSZP-s Korózs Lajos pedig mintegy egyetértve Szabóval azt írta, hogy "a politikában az az ember aki elfelejti, hogy honnan jött, az megbukik!"