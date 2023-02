Két eredményes hét után ismét kevesebben adtak vért a reméltnél az elmúlt héten Csongrád-Csanád vármegyében – közölte tegnap a Vöröskereszt vármegyei szervezete. Azt írták, hogy bár most is voltak sikeres véradásaik, és Szegeden, a Véradó állomáson is jócskán többen jelentek meg a vártnál, így sem sikerült a területi egyenlőtlenségeket ellensúlyozni.

Számokban ez azt jelenti, hogy január 30-a és február 5-e között 456 ember adott vért összesen. Eredetileg úgy tervezték, hogy erre a hétre 550 véradóra van szükség. Így az elmúlt héten a visszaesés 17 százalékos volt.

A vöröskereszt azt kéri minden 18 év feletti felnőttől, ha egészségesnek érzi magát, nem járt az elmúlt 30 napban külföldön, jelentkezzen véradásra bármelyik véradásukon. Lényeges még, hogy továbbra is érvényesek azok a biztonsági előírások, amelyeket minden esetben be kell tartani a koronavírus miatt. Kötelező a kézfertőtlenítés, a hőmérőzés, a szeparációs távolság betartása, néhány helyen a teremben tartózkodók számának maximalizálása, a védőeszközök viselése, és a kötelező kérdések megválaszolása. A véradások időpontja és helye a Vöröskereszt weboldalán található. Szegeden februárban minden véradó sorsoláson vesz részt és megnyerheti az egyik étterem 10 ezer forint értékű páros vacsorautalványát. Hódmezővásárhelyen pedig minden véradó masszázskupont kap.