Korábban a katolikus.ma értesülései alapján megírtuk: tavasszal Magyarországra jön Ferenc pápa, és Szegedre is ellátogat. A látogatásról hivatalos bejelentést hétfőn tett a Vatikán, a katolikus.hu internetes oldalon a programját is közölték. E szerint április 28-án érkezik majd, és a látogatás mindhárom napján Budapesten marad.

Ferenc pápa magyarországi látogatásának részleteiről várhatóan 2023. március 1-jén, szerdán 11.00 órai kezdettel sajtótájékoztató keretében számol be Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, valamint Michael Wallace Banach érsek, apostoli nuncius. annyit a program alapján már most is tudni lehet, hogy találkozni fog a miniszterelnökkel, a köztársasági elnökkel, menekültekkel és szegényekkel, fiatalokkal, egyházi méltóságokkal.