2023. február 1-jén megalakult a Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat frissen megválasztott testülete. A testület Ábrahám Dominik ifjúsági polgármester vezetésével és tíz ifjúsági képviselővel kezdte meg működését. A domaszéki ifjúság követeit Sziráki Krisztián polgármester, dr. Pálfi Tímea Ágnes jegyző és Ábrahám Zsolt önkormányzati képviselő köszöntötte a Polgármesteri Hivatalban, amelynek üléstermében a testület ünnepélyes keretek között letette az esküt, majd a tagok átvették megbízólevelüket. Az Ifjúsági Önkormányzat tagjai egyhangúlag elhivatottságukat fejezték ki abban, hogy minél jobban aktivizálják a helyi ifjúságot és együttműködjenek Domaszék Nagyközségi Önkormányzattal.

Sziráki Krisztián, aki egykor maga is ifjúsági polgármesterként vezette az intézményt, köszöntőjében elmondta, 1999-ben jött létre az először az Ifjúsági Önkormányzat és azóta is működik. És bár a környékbeli településeken is voltak próbálkozások erre vonatkozóan, azt csak kevesen mondhatják el, mint Domaszéken, hogy több mint 20 éve működik. A polgármester üdvözölte a testületi tagok lelkesedését és bizalmát fejezte ki, hogy ezt a hagyományt tovább fogják vinni és jó ötleteitekkel, elképzelésekkel fejleszteni is tudják ennek a szervezetnek a működését.

Domaszéken 1999-ben alakult meg az első Ifjúsági Önkormányzat 12 taggal, és immár a hetedik ciklusát kezdi meg a szervezet. Túljelentkezés esetén a testület választása titkos szavazással történik, amelyen 14 és 24 év közötti helyi fiatalok vehetnek részt, a mandátum 4 évre szól. Az Ifjúsági Önkormányzat a települési költségvetésben elkülönített pénzből gazdálkodik, véleményt nyilvánít, javaslatot tehet minden olyan ügyben, amely a fiatalokat érinti. Szabadidős programokat, tanfolyamokat szervez. A szervezet sikeres munkájáért korábban Arany Titán díjat is kapott.