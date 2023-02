A modern, XXI. századi elvárásoknak megfelelő rendelő célja az összehangolt, jó minőségű betegellátás.

– A modellváltás óta a Szegedi Tudományegyetem fontos stratégiai céljai között tartja számon a korábban kiszervezett szolgáltatások lehetőség szerinti integrációját, különösen az egészségügy területén. A városi és járási terhesgondozást korábban a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat látta el, melynek szakmai felügyelete a városi egészségügyi integráció során az egyetemhez került, megörökölve a közreműködői modellt. Ám az egyetem – mivel 2022. november 25-én lejárt a közreműködői szerződése – úgy döntött, visszaszervezi a terhesdiagnosztikát és várandóssággondozást, ezzel együtt pedig a szülészeti és nőgyógyászati, klimax, és terhestanácsadás szakrendelést is – mondta elé az egyetemi sajtóosztálynak Prof. Dr. Németh Gábor, az SZTE SZAKK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika vezetője.

Ismertette, hogy az épületet 65 millió forintból újították fel, és 85 millió forintból fejlesztik az eszközparkot és a bútorzatot, amelyek beszerzése még folyamatban van. Az intézményben négy vizsgáló és egy tágas, felújított váróterem is található. Az épületben a kismamáknak a laborvizsgálatokon túl CTG vizsgálatra és védőnői konzultációra van lehetőségük. A megújult informatikai rendszernek – amelynek fejlesztése még folyamatban van – köszönhetően a páciensek ellátása előjegyzés szerint történik, az időpontra érkezettek behívása gördülékenyebben zajlik majd.

Prof. Dr. Németh Gábor előnyként emelte ki azt is, hogy a Szikra soron elhelyezkedő Terhesdiagnosztika és Várandósgondozó Központ így sokkal közelebb került az SZTE SZAKK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikához. Mint elmondta, az ellátás a földszinten zajlik, az emeleten pedig a dolgozók kiszolgáló helységei helyezkednek el. A személyzet öt-hat, főállású szakorvosból és hozzávetőlegesen tíz nővérből és védőnőből áll. Emellett a közeljövőben az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar szakvizsgára készülő rezidenseinek is szeretnénk majd lehetőséget biztosítani a gyakorlati tapasztalatszerzésre. – Várhatóan ezzel a szakképzésben is teszünk egy lépést előre – mondta az SZTE SZAKK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika vezetője, aki egyben az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar szakképzési dékánhelyettese is. Németh Gábor arra is kitért, hogy a tapasztalatok azt mutatják, a szegedi klinikán egyre több nő hozza világra a gyermekét természetes úton, nem cásszármetszéssel, ez többek között azt is bizonyítja, hogy Szegeden minden várandós nő és anyuka kiemelt figyelmet kap az első pillanattól az utolsóig.

A Szegedi Tudományegyetem továbbra is elkötelezett a dél-alföldi régió demográfiai adatainak javításában, amelyet az egy éve integrált Reprodukciós Medicina Intézettel együtt már a terhes- és várandósgondozás is segít. Az intézmény kiemelt célja a gyermekvállalási értéklánc szolgáltatási elemeinek fejlesztése és a reprodukciós medicina szakmai profiljainak megerősítése.