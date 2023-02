A már független Joób Márton pedig azt feszegette, hogy a főösszeg és a ténylegesen elkölthető 70 milliárd forint közötti különbséggel mi lesz. Azt javasolta, ezt a pénzt, ami egyébként tavalyról maradt a városi cégeknél, osszák szét a dolgozók között. Botka László szerint viszont ezt a pénzt nem lehet elkölteni.

A költségvetés után a másik nagy vihart kavart téma a lakásrendelet módosítása volt, amelyről a Kúria kimondta, hogy alkotmányellenes. Botka László szerint a szegedi bérlakásokban élők a piaci ár töredékéért bérelhetik az ingatlanokat, ám Chovanecz Kata emlékeztetett, hogy a lakásrendeletet már többször kellett módosítani, mert az rossz és törvénytelen volt. Szerinte az IKV úgy szedett be pénzeket a bérlőktől, hogy arra nem lett volna joga.

A momentumos Mihálik Edvin szerint a kormánypárti képviselők célja, hogy Szegednek minél rosszabb legyen. Tápai Péter, a Fidesz frakcióvezetője pedig azt mondta, hogy „elbarmolta” a város a lakásrendeletet, amelyet a bíróságnak kellett helyretennie, így nem szedhettek volna törvénytelenül óvadékot a bérlőktől.

Az óvodabezárások kapcsán is elszabadult a pokol. Haág Zalán levetette volna az óvodabezárásokról szóló napirendi pontot, mert az szerinte jogellenes, és a szegediek érdekeivel is ellentétes, de ezt a baloldali többség leszavazta. A rendeletet jegyző Binszki József alpolgármester elismételte, hogy így is van egy csomó üres hely az óvodákban, nincs min csodálkozni, ha bezárnak párat, ráadásul a működési költségek is nagyon magasak.

A Fidesz és a KDNP képviselői ugyanazt hangsúlyozták: szerintük a döntés a köznevelési törvénnyel is szembe megy, mert aszerint nem szabad év közben változtatni az óvodás csoportokon. Ráadásul több kisgyerek is nehezen viselte a változást, érzékenyen érintette őket a környezetváltozás, ami ellen a szülők is tiltakoznak.

A baloldali többség az összes előterjesztést elfogadta, a Fidesz és a KDNP frakció tagjai pedig az óvodák bezárásáról szóló rendelet elfogadása után kivonultak a teremből.