Érkeztek hozzánk Hódmezővásárhelyről és Budapestről is, onnan például 3 család is, akik a városinál, fővárosinál jóval olcsóbban jutottak ingatlanhoz, amit fel is tudtak a támogatások segítségével újítani. Volt olyan ház, ami 3 millióért kelt el, 10-12 milliót költöttek a vevők a felújítására és lett egy szép, modern otthonuk. Mára elértük, hogy a nagyéri ingatlanárak is emelkedtek, kivéve a telekárak. Nagyéren továbbra is 100-150 ezer forintért lehet olyan telket vásárolni, ami előtt elmegy a víz, a gáz és a villany. A jég az új házak építésénél is megtört. Az elmúlt években épült egy új ház és ha minden igaz, idén is hozzákezdenek egyhez