Régen csinált akkora aljasságot a szegedi városvezetés, mint a pénteki közgyűlés előtt. Az a helyzet, hogy Botka László a fejébe vette, hogy bezár négy óvodát. Merthogy kin spóroljanak, ha nem a gyerekeken, ugye. Ne kapjon Túró Rudit a kis szemétláda, úgyse dolgozik. Jó lesz neki egy másik csoportban is – gondolhatják a városházán. Csak a helyzet az, hogy ez egy pár szülőnek nem tetszik. Ők vagy tizenöten be is szivárogtak a héten az egyik bizottsági ülésre, és teljesen jogos kérdésekkel, és észérvekkel bombázták a képviselőket. A baloldali városatyákról persze úgy lepattantak, ahogy az kell. Lassan mindegyikőjük eltanulja Botka Lászlótól azt a fajta arroganciát és gőgöt, amekkora csak néhány történelmi szereplőre volt jellemző, akiket most nem nevezek meg, mert szétdurranna a polgármester feje, meg biztos be is perelne.

Szóval süt az arrogancia az egész városvezetésből, és még akkor sem kaptak észbe, amikor a szülők kerek perec kijelentették, hogy nem szavaznak többet rájuk.

De nem ez a lényeg, hanem, hogy eljöttek volna a pénteki közgyűlésre is, amelyre egyébként alapból senki sem kíváncsi, vagy aki nagyon az, az megnézi az élő közvetítést a Botka által kézzel vezérelt Szeged tévében. Szóval a díszteremben mindig van hely bőven. Csakhogy a szülőknek most mégsem jutott, mert a héten körbetelefonálta valaki Botka kedvenc nyugdíjasait, hogy legyenek kedvesek már eljönni az ülésre, mert most biztosan nagyon izgalmas lesz. Így megy ez a szabadság, a demokrácia meg a szállópor városában. És akkor meg csodálkoznak, hogy a sokadik kétharmad vágja pofán őket. Nem értik, hogy mi történik, csak állnak tanácstalanul, és egymásra mutogatnak. Hát, kedves baloldaliak az ilyenek miatt van az, hogy labdába se rúghattok már sok éve. Nagy az arcotok, pedig marhára nincs mire. Botkán utoljára meg akkor láttam őszinte érzelmeket, amikor a saját – akkori – párttársai megszívatták a miniszterelnök-jelöltséggel. Igen jól szórakoztam.