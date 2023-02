Az épületek állagával kapcsolatos kérdést Mucsi Tamás (DK) már a február közepén megtartott rendkívüli ülésen is feszegette – akkor döntött a testület arról, hogy a fűtési szezon idejére takarékossági okokból átmenetileg bezárt létesítményeket fokozatosan kinyitják. Az intézkedés a tanuszodát, a könyvtárt, a sportarénát, a Hagymaházat, a sportcsarnokot, a múzeumot, a Korona konferenciaközpontot és a két nyugdíjas klubot érintette. Mucsi elsősorban a sportcsarnok állaga miatt aggódott. Akkor Mágori András (Fidesz-KDNP) válaszolt neki, aki annyit mondott, az ő javaslatára végigjárták ezeket az épületeket, és úgy tapasztalták, a korábban esetleg tapasztalt problémák ugyan megmaradtak, de a kényszerszünet alatt rosszabb nem lett az állaguk. A legnagyobb gond, amit tapasztaltak, egyébként a sportcsarnok beázása volt.

A téma a szerdai testületi ülésen ismét előkerült. Ekkor már Ember Alex, a Makói Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója beszélt róla. Ő úgy fogalmazott, az épületeken a tavasszal szokásos karbantartási munkákat természetesen most is el kell végezni, ugyanúgy, mint minden más évben, de nagyságrendjében nem több a javítani, pótolni való, mint máskor. Éppen ezért a cég költségvetésébe nem is terveztek a szokásosnál nagyobb kiadást karbantartási célokra. Egyébként az épületek állagára nézve a lezárásnál sokkal nagyobb gondot jelentett az, hogy tavaly nyáron rendkívül meleg, száraz volt az időjárás.

Ezeknek a munkáknak az elvégzésére egyébként – ahol szükséges – még van idő. A tanuszoda ugyan már fogadja a vendégeket, de a könyvtár csak március elsején nyit, a többi intézmény meg még később. A sort a Korona konferenciaközpont és Megyeház utcai, illetve a Hajnal utcai nyugdíjas klub zárja április 15-én.