Emlékeztetett, Oroszországban az első nagy forradalom 1905-ben volt, ami II. Mihály cárt arra késztette, hogy bevezessen számos intézkedést, így a császári Oroszország a nyugat-európai modell mintájára alkotmányos monarchiává vált. Megjegyezte, Oroszország és Európa között szabadságszerető lendülettel zajlott a kapcsolat kialakítása, azonban Putyin diktatúrája ennek véget vetett, egy évvel ezelőtt minden kapcsot megszakított Európával. Kína és Törökország lett az új barátjuk, azonban kétséges, hogy boldogabbak lesznek-e az új barátokkal – magyarázta.

Theisen politikatudományi szempontból tekintette át a kapcsolatokat. Kiemelte, nem lehet európai értékek mentén mérni egy olyan országot, amely nem tartozik Európához, de nem is lehet univerzális értékek alá vonni. Úgy vélekedett, a nyugati univerzális gondolkodásnak végzetes eredményei lehetnek, ilyen az egy év zajló háború, de Irakban és Afganisztánban is láthatók a következmények, valamint a terrorizmust és a migrációt is a Nyugat elhibázott politikája okozta. Rámutatott, Ukrajna sokáig semleges volt, azonban az amerikaiak egyre inkább maguk felé kezdték húzni, és a Nyugat is egyértelműen az ukránok pártján áll.

A szakember kitért arra is, hogy a jelenlegi összecsapások hidegháborúba torkollhatnak majd, a Kelet és a Nyugat pedig feloszthatja majd Ukrajnát. Megjegyezte, jelenleg nem Ukrajna és Oroszország, hanem a Nyugat és Oroszország áll háborúban, a cél pedig a többpólusú világrend kialakítása lesz, de bizonytalan, hogy annak Európa részese lesz-e.