Ma is az egyik legaktívabb polgárőre Kübekházának Simon Szilveszter, aki a napokban töltötte be 85-ik életévét. Január utolsó napján a polgármesteri hivatal munkatársai szakmai egyeztetésre kérték a polgárőr elnök-helyettest, akit a tiszteletére és meglepetésére összesereglett képviselő-testület fogadott – számolt be a Kübekháza Hírszolgálat Facebook-oldal.

Molnár Róbert polgármester az ünnepségen megköszönte Veszter bácsinak a fiatalokat is megszégyenítő helytállását, az odaadó köz szolgálatából való példamutatását. A képviselő-testület tagjai további jó egészséget kívántak az ünnepeltnek, és alkoholmentes pezsgővel is koccintottak az egészségére.

Simon Szilveszter 1963 és 1989 között Kübekháza körzeti megbízottja volt, húsz éve a helyi polgárőrség egyik vezetője, akit a falu érdekében végzett kiemelkedő közszolgálatáért 2018-ban Kübekháza díszpolgárává is megválasztottak.