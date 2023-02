Az öt fiatal közül négyen Szegeden, egy ember pedig Hódmezővásárhelyen szolgál majd a jövőben. Az iskola megkezdése előtt mindannyian sikeresen teljesítették a fizikai és a pszichológiai elvárásokat, valamint megfeleltek az egészségügyi szűrésen is. A hivatásuk most indul, és abban mindannyian egyetértenek, hogy a tanulás, a tapasztalatszerzés időszaka kezdődik számukra. A tűzoltók életét nem munkának, hanem hivatásnak tartják. Annak minden szépségével és nehézségével együtt várják már, hogy valódi mentésekben vegyenek részt. - írja a vármegyei katasztrófavédelem.

Csikota Roland huszonnégy éves. Makón él, de a szegedi hivatásos tűzoltó-parancsnokságon veszi fel majd élete első szolgálatát. A rendőri pályán is sokat gondolkodott, de végül úgy érezte, mégis a tűzoltók élete áll hozzá közelebb. Korábban nyári gyakorlatokon járt a makói tűzoltóknál, akkor döntötte el végleg, hogy a katasztrófavédelemhez szeretne csatlakozni. Mindig is sokat sportolt, korábban kézilabdázott, most futballozik, röplabdázik.

Kovács Gergely Szentesen él. Nős, feleségével hét hónapos babájukat nevelik. Korábban a közösségi szolgálat keretein belül találkozott a tűzoltókkal. Sőt, korábbi munkahelyi vezetője is tűzoltó, így volt már kötődés a szervezet iránt. Amikor értesült róla, hogy új embert keresnek a hódmezővásárhelyi laktanyába, azonnal beadta jelentkezését. Csütörtökön kezdi meg szolgálatát.

Meszes István Makón él. Mindig is egyenruhás szervezetnél képzelte el az életét. Először a honvédség kötelékébe szeretett volna tartozni, de később meggondolta magát és a tűzoltókhoz jelentkezett. Elektronikával foglalkozott, mielőtt beadta önéletrajzát a szervezethez. Már korábban is próbálkozott csatlakozni a tűzoltókhoz, de akkor helyhiány miatt elutasították. Nem adta fel, így tavaly szeptemberben a többiekkel együtt végre ő is megkezdhette a képzést. A szegedi laktanyából indul majd a mentésekhez, nagyon várja, hogy tanulhasson tapasztaltabb bajtársaitól.

Szkenderovics Ádám húsz éves, és nem csak a tűzoltói hivatás újdonság az életében, hanem a munka világa is, hiszen élete első munkahelye lesz a katasztrófavédelem. Középiskolai tanulmányai befejezése után rögtön jelentkezett a tűzoltóságra, ismerősei ajánlották ezt a lehetőséget. Tervei között szerepel, hogy a szolgálatteljesítés mellett tanulmányait sem hagyja abba, felsőfokú képesítést szerez majd a jövőben.

Táborosi Mihály még csak húsz éves, de már öt éve aktív tagja a sándorfalvi önkéntes tűzoltó egyesületnek. Számos mentésben vett már részt önkéntesként, jövőjét nem is tudta máshol elképzelni, csak a hivatásos bajtársak között. Közösségi szolgálatát is a katasztrófavédelemnél töltötte. A küzdősportokban is jeleskedik, 2018 után világbajnokságot is nyert kempo-ban (tradicionális távol keleti harcművészet), emellett a magyar kempo-válogatott tagja is volt. Az elmúlt években sikeres búvár vizsgát is tett, amelyet az önkéntes egyesületben végzett munkája során is hasznosított.