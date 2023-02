A városi portálon jelentette be Binszki József, hogy mégiscsak bezárnak négy önkormányzati óvodát Szegeden. A szeged.hu-n egy interjút közöltek, amiben az alpolgármester próbálta megindokolni, hogy miért kerül lakat a Bem utcai, a Szél utcai, a Sás utcai és a Honfoglalás utcai intézményekre szeptembertől. Binszki József szerint az átszervezésre azért van szükség, mert néhány városrészben jelentősen kevesebb a gyerek, van, ahol már csak fele kihasználtsággal működött az intézmény, ami nem fenntartható.

Azután persze jött a szokásos városvezetői szöveg, hogy a kormány tehet mindenről. Azt mondta az alpolgármester, hogy a bölcsikben, az ovikban és az iskolákban is hétszer többe kerül a gáz, mint egy éve. A távhő tizenegyszeresére drágult, az áram pedig hatszorosára, és a kormány semmiféle segítséget nem nyújt, hogy az intézmények be tudják fizetni a számláikat. Azt azért hozzátette, hogy tényleg csak azt a pár intézményt zárják be, amik a kihasználatlanság miatt fenntarthatatlanná váltak.

Amúgy pedig megnyugtatott mindenkit, hogy nem terveznek több bezárást, és az óvodai csoportok együtt maradhatnak ugyanazokkal az óvodapedagógusokkal, akikkel eddig is voltak.

Botka László egyébként már tavaly is becsukatott volna néhány óvodát. Akkor a Sás utcai, a Mars téri és a Napsugár Óvoda volt a városvezetés célkeresztjében, csakhogy végül még csak a közgyűlés elé sem került az ezt tartalmazó rendelettervezet. És nemcsak a szülők tiltakozása miatt. Az egyik leghangosabban éppen az a Binszki József állt ki a bezárások ellen, aki most érdekes módon bejelentette azokat. Az akkor még csak képviselő a közösségi oldalán nyug­­tatta meg a Mars téri óvodába járók szüleit. Azt írta, hogy személyesen konzultált Botka László polgármesterrel az ügy­ben, és szó sincs bezárásról, ezért a szülőknek azt javasol­­ta, hogy nyugodtan írassák be gyermeküket a Mars téri intézménybe, hiszen nemcsak elkezdik, hanem be is fejezik majd ott az óvodát a kicsik. Volt akkor egy szülői értekezlet is a Mars téren. Ezen jelen volt Binszki József is, akinek három gyermeke járt a Mars téri óvodába. Ő azt mondta, az intézménybezáráshoz többségi szavazat kell, a képviselők többsége azonban ezt nem támogatja, így véleménye szerint az ügy előterjesztésig sem fog eljutni. Akkor igaza lett.

Ahogy korábban, a Fidesz–KDNP most is ellenzi a bezárásokat. Haág Zalán, a Fidesz–KDNP önkormányzati képviselője, az oktatási bizottság tagja közleményében emlékeztetett a fentebb írtakra. Most azt közölte, hogy azóta sok víz lefolyt a Tiszán, a DK is megkapta a maga júdáspénzét, és a harminc ezüsttel felérő alpolgármesteri posztért cserébe Binszki Józsefet éri a megtiszteltetés, hogy megindokolhassa a négy óvoda bezárását. A Fidesz–KDNP továbbra is elutasítja az óvodabezárásokat, és minden törvényes eszközzel fel fognak lépni a terv ellen.