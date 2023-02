– Amikor a lakótelepek épültek Tarjántól Makkosházán át Alsóvárosig, nem biztos, hogy számítottak rá, hogy a lakosság 18 százaléka, vagy akár még többen is biciklivel járnak majd. Sok helyen az utcán fákhoz, gázcsőhöz zárják a kétkerekűt, mások a lépcsőház előterébe, és vannak, akik elég erősek és ügyesek, hogy akár a lépcsőn is levigyék a bringát a pincében lévő tárolóba, vagy föl a lakásba. A társasházakban a lakók közt gyakran visszatérő téma, hogy a kerekekkel összekoszolják a falakat, eltorlaszolják a menekülési útvonalakat, a tárolókban eldőlnek a biciklik, lopják vagy megrongálják őket, utóbbit akár véletlenül is