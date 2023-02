A makói városközpontban ta­lálható balesetveszélyes csatornafedélre nagyjából egy hónapja hívtuk fel a figyelmet egy Facebook-bejegyzés alapján. A Makón élek csoportban azt olvastuk, a Bérpalota földszintjén működő Kígyó patika előtt, az úttesttel párhuzamosan van egy rácsos csatornafedél a járda külső oldalán.

– Ott járunk mi, kerékpárosok. Három év alatt két alkalommal láttam, amikor egy iskolás kislány, majd egy férfi esett el, mert a résbe menet közben beszorult a kerékpár kereke – írta a bejegyzés szerzője.

A bejegyzésben azt a kérést is megfogalmazta, hogy a fedelet fordítsák el jobbra vagy balra. Így a rácsok a forgalom irányára merőleges helyzetbe kerülnének, és megszűnik a balesetveszély. A díszes, városcímerrel ékesített csatornafedélen, ami egy esővíz-elvezetőhöz tartozik, a 2012-es dátum olvasható – innen lehetett tudni, hogy a probléma éppen tízéves. A balesetveszélyes helyzetről egyébként nem sokkal az átadás után lapunk is írt, de akkor nem történt semmi.

Amikor egy hónapja a városházán érdeklődtünk, Siket Tibor, a polgármesteri hivatal beruházási csoportvezetője azt mondta, hozzájuk nem érkezett bejelentés a helyszínen történt balesetről, ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy megvizsgálják, mit lehet itt tenni. Hozzátette ugyanakkor azt is, hogy tudomása szerint nem lenne elég egyszerűen a fedelet elfordítani: a keretet és vele együtt az egész belső szerkezetet, illetve magát a csatornát is át kellene építeni, továbbá ehhez a járdát is felbontani.

A napokban viszont azt láttuk, mégis a helyes irányba van fordítva a fedél. Zsámboki Zsolt, a városüzemelési csoport vezetője azt mondta, sikerült egy egyszerűbb megoldást ta­lálni a probléma megoldására: elég volt a csatorna felső részét megbontani, majd egyszerűen átfordítani a keretet és a fedelet.

– Most megvizsgáljuk, van-e másutt is hasonló gond, és ha igen, intézkedünk – ígérte.