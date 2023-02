– Az iskola átlaga 4,5 körül van és tavaly 6 diákunk kapta meg a Magyarország jó tanulója, jó sportolója címet

– büszkélkedett az intézményvezető. De nemcsak a legkiemelkedőbb gyerekekre figyelnek oda, hanem azokra is, akik magukhoz képest teljesítenek kiemelkedően.

– Iskolánkban a lemorzsolódás nulla, köszönhetően az ezt megelőző szakmai munkaközösségnek, melyet felállítottunk. A veszélyeztetett diákok mindegyike mentort kap maga mellé, aki egyéni fejlesztési terv alapján segíti. Ez a rendszer nemcsak a bukások megelőzését támogatja, de azokat is segíti, akiknek a teljesítménye hirtelen romlani kezd

– mutatta be a városban egyedülálló védőhálót az intézményvezető.

A Dózsában 5 éve használnak legórobotokat az oktatás támogatására, ezeket szinte minden tanórán be tudják vonni az oktatási eszközök kelléktárába. A természettudományos tárgyak oktatásában együttműködnek a SzeReTed Laborral és részt vesznek a Keve programban is, melynek köszönhetően a biztonságos közlekedés alapjait is tanórákon sajátítják el.

– Tanáraink fele egyetemi végzettségű, minden tartárgyat szakos pedagógus oktat. De dolgozik nálunk iskolapszichológus, fejlesztőpedagógus és utazó gyógypedagógus, illetve szociális munkás is

– beszélt a szakmai háttérről Szuromi István.

Az iskolában három művészeti iskola óráira is járhatnak délutánonként a diákok, a sportot pedig a Pick Szeged Kézilabdacsapattal, a Szedeákkal és a Szegedi Vízisport Egyesülettel kötött megállapodások teszik színvonalassá. A legtehetségesebb diákok előtt ezáltal az a lehetőség is nyitva áll, hogy élsportolókká váljanak. Ha azonban ez nem is történik meg, a mindennapos sport tartást ad neki, koncentrációra tanítja meg őket és segít abban, hogy megtanulják hatékonyan beosztani idejüket.