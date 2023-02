Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszter stratégiai partnerségi megállapodást írt alá hétfőn a Dél-Alföld, Dél-Dunántúl és Közép-Magyarország gazdaságfejlesztési zónáiban működő kereskedelmi és iparkamarák elnökeivel, így Kőkuti Attilával, a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökével is. A megállapodást aláíró szervezetek a jogszabályok előkészítésében, módosításában, felülvizsgálatában működnek együtt a jövőben. A kamarák egyebek mellett részt vesznek a területfejlesztésre, a központi államigazgatási szervek területfejlesztési feladataira, a területfejlesztéssel kapcsolatos információs rendszerekre vonatkozó jogszabályok kialakításában – előkészítésében.

A miniszter a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarában tartott eseményen kiemelte, hogy többszereplős területfejlesztési politikában gondolkodik a kormány; az összetettebb stratégia lehetővé teszi az ország komplexebb és gyorsabb fejlesztését. Navracsics Tibor elmondta, a kamarai aláírássorozat célja, hogy a térség szereplőivel intézményes kommunikációt teremtsenek, amely jobb minőségű döntéshozói alapot eredményez. A miniszter szerint Magyarország jó ütemben használta ki az európai uniós tagságából adódó lehetőségeket, dinamikusan fejlődött az elmúlt tizennyolc évben. A leszakadó régiók mutatói azonban azt sugallják, többet kell tenni a területi problémák kezeléséért.

Kőkuti Attila, a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, nagyon fontos lépés, hogy a gazdaság- és területfejlesztés kérdéseiben együttműködés kezdődik, melyhez a vállalkozások javaslatait is várják. Az előrelépéshez elengedhetetlen a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, így a harmadik szegedi Tisza-híd megépítése, valamint a repülőtér fejlesztése. Kulcskérdésnek nevezte egy olyan ipari park kialakítását a térségben, amely egy komolyabb multinacionális vállalatot is vonzhat, és amelyre beszállítói lánc épülhet. Szerinte elsősorban olyan multinak kellene betelepülnie, amely a Szegedi Tudományegyetemen rendelkezésre álló tudáspotenciálra és az ott zajló képzések adta lehetőségekre épít. Hangsúlyozta a tramtrain projekt jelentőségét, mely országosan egyedülálló módon két megyei jogú várost köt össze, ennek előnyeit akkor aknázhatnák ki igazán, ha annak útvonala a már említett ipari parkot is érintené.