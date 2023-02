– Hagymás vérrel és Marshall májjal indítottuk a napot. Délre pedig kemencében sütöttük a hurkát, kolbászt. Összejött a falu apraja nagyja, a környékről és testvértelepüléseinkről, Szajánról és Árpádról is érkeztek vendégek – tudtuk meg Vágó Miklós polgármestertől.

Árpádhalmon két 250 kilós disznót vágtak le még a rendezvény napja előtt, hogy a megfelelő mennyiségű hurka-kolbász időben rendelkezésre álljon. Szombaton pedig a program résztvevői előtt egy harmadik disznót is feldolgoztak. Kolbásztöltő versenyt is rendeztek, délután pedig Szigeti Fercsi mulatós műsora fokozta a hangulatot. Volt malac-totó is, a kitöltők között 3-szor 1 kilogramm kolbászt és hurkát sorsoltak ki.

A rendezvényen részt vett Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője, agrárminiszter-helyettes is.