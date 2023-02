Claire Legras szerint a béke, a technológia és az erkölcsök fejlődése miatt, a példátlan gazdasági recesszió miatt nem hittük, hogy Európában háború lehet, azonban csak illúzió volt az, hogy egy olyan fejlettségi szintű kontinenst, mint Európa, nem érhet utol egy háború.

A nagykövet rámutatott, az orosz-ukrán összecsapás az ENSZ alapokmányának megsértését jelenti, mert az ugyan lehetővé teszi az önvédelmet, a harmadik államtól való segítségkérést és bizonyos helyzetekben az erő alkalmazását, de ez a háború a nukleáris retorika visszatérését is jelenti. Megjegyezte, az oroszok többször fenyegetőztek már az atomfegyverek bevetésével, és fennáll annak a veszélye, hogy el is terjednek majd a világban az atomfegyverek.

Tanulság szerinte az is, hogy ma már minden térben háború zajlik, utalt ezzel például az Ukrajnát ért kibertámadásokra, azonban szerinte azokból azért nem lett nagyobb baj, mert az ukránok felkészültek voltak. A nagykövet úgy véli, hogy az információs csata az egyik döntő ebben a háborúban, ebben pedig előnye van Ukrajnának, mert figyelemreméltó kommunikációs stratégiával rendelkezik. Szólnak az ukrán néphez és katonákhoz, szólnak a nyugati közvéleményhez, valamint az oroszokat is megcélozzák a katonák leszerelése érdekében. Hozzátette, ennek ellenére nem mindenki őket támogatja, néhány ország az oroszok mellett áll, valamint többen is vannak olyanok, akik nem ítélik el Oroszországot.

Leszögezte, nem elegek a gépek a háború megnyeréséhez, stratégiai mélység is kell ahhoz, hogy valaki kitartson az összecsapásokban. Ukrajna rendelkezik ilyennel a Nyugat masszív támogatása miatt, miközben Oroszország saját maga által rendelkezik stratégiai mélységgel, ami köszönhető annak, hogy nyersanyagban nagyon gazdagok, de annak is, hogy jelentősen csökkent élelmiszer tekintetében a függőségük, néhány év alatt gabonaexportőrök lettek.

Legras szerint tanulhatunk az új haditechnikák, felszerelések bevetéséből és azok kombinálásából is, és a szövetségi rendszerek részeseiként mindenképp fel kell készülnie katonailag az európaiaknak a holnapra, meg kell erősíteni az európai védelmet.