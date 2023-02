Az első valóságshow Magyarországon valamikor a kétezres évek elején indult. Az újdonság varázsa engem is magával ragadott, és az első széria adásaiba bele-belenéztem. Persze nem sokáig: a szereplők üres rikácsolását hamar meguntam. Hasonló jellegű műsorok azóta is futnak, persze jóval szerényebb érdeklődés mellett, s közben a korábbi sorozatok szereplői – talán egy-két kivétellel – szemétdombra is kerültek. A műfaj unalmassá vált, semmi újat, érdekeset nem ad a nézőnek – gondoltam.

Egészen mostanáig. Amikor is két Heves vármegyei fiatal úgy döntött, elindít egy valóságshow-t háziállatok részvételével. Főleg tyúkok, de galamb és nyúl is szerepel a legnagyobb videómegosztó oldalon futó műsorban. Ami tulajdonképpen egy tyúkudvar mindennapjait közvetíti két kamerával: az egyik a külső teret, a másik az ól belsejét mutatja folyamatosan. Persze a csatornának van közösségi oldala és honlapja is – innen lehet tudni például, hogy a szereplőknek van neve. Szerintem még jól is hangzik, hogy Svejk, a gyöngyös vagy Pemzli, a házityúk, illetve Pöcök, a fehér házi nyúl.

Amikor ezeket a sorokat írom, az egyik kamera képén négy szárnyas csipeget a földről, illetve iszik az itatóból, a másikon egy kakas tollászkodik épp. Eget verő konfliktusok nyilván máskor sincsenek, a műsor inkább relaxál, viszont az is biztos, hogy a szereplők magukat adják, természetesen viselkednek, nincs színészkedés. Jelenleg két és fél ezer regisztrált nézője van a háziállat-valóságshow-nak. Bátor vállalkozás – mondhatnánk, annál is inkább, mivel a tyúkudvar egy Bátor nevű községben található.

És ha a közönség egyszer mégis ráun a produkcióra, a szereplőknek még mindig hasznát lehet venni. Mondjuk pörköltként.