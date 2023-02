Szebellédi Endre polgármester megemlékezett a vizes élőhelyek világnapjáról. A hivatalos közösségi oldalán úgy fogalmazott, az élet igazolta, hogy jó döntés volt Nagymágocson is visszaadni a vizes élővilágnak azt, ami az övé. –Pár éve egy illegális szemétlerakóként is használt leöregedett nádas helyén alakítottunk ki egy másfél hektáros vízmegtartó területet. Mára az élővilág belakta, ami az övé. Vízimadarak, fecskék, énekesmadarak állandó lakhelye lett. A helyi fauna minden képviselője, olykor vidra, vízipocok is megfordul vendégségben – írta. Ez a terület a Mágocs-ér kiszáradt medrének része, amelyet a Nagymágocsi Horgászegyesület gondoz.