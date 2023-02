– A teljes elzárkózás az idegen hatásoktól maga a halál volna. De meg kell akadályoznunk a túlbuzgó kapunyitogatók munkáját, akik a magyar ércharang különrengését idegen ércek túlságos beözönlésével vagy éppen idegen alapanyag becsempészésével meg akarják hamisítani – idézte a KDNP elődpártja, a Demokrata Néppárt későbbi főtitkára, Barankovics István 1941-es szavait a képviselő. – Szavai mit sem veszítettek aktualitásukból. Szomorú, hogy ezeknek az istentelen és embertelen eszméknek hazánkban is akadtak követői. Azt hihetnénk, hogy ezek az idők már rég elmúltak. De látva a szomszédunkban zajló testvérháborút, az Európán egyre inkább úrrá lévő háborús pszichózist, ebben sajnos nem lehetünk biztosak – fogalmazott.

Haág Zalán beszédében kiemelte, mindannyiunk számára fontosak az emberi történetek, egyéni sorsok, melyek a fiatal generáció számára megismerhetővé teszik az embertelen rendszerek működésének lényegét. Mint mondta, ebben a megismerésben a szülők, nagyszülők mellett fontos szerepe van egy összetartó helyi közösségnek is. – Öröm látni, hogy Szentmihályon van egy ilyen erős összetartó közösség. És ennek is vannak tartóoszlopai, mint Fejes Ferenc, aki nem csak mártírok nevét gyűjtötte össze, de a történetüket is – hangsúlyozta Haág Zalán. A beszéd után a képviselő és Farkas János, az egyik szentmihályi áldozat fia helyezték el az emlékezés koszorúját. Az ünnepség végén a plébános a Boldogasszony áldását kérte az áldozatok lelki üdvéért.