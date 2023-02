Szomorú vagyok. Tudom, magánügy és ne terheljek vele senkit, mert egyikünknek sem fenékig tejfel az élete. Azért lombozódtam le, mert egyre több koldust látok az utcákon. És már nemcsak ott. Legutóbb a szegedi nagyposta épületébe jött be egy középkorú nő, és próbált kérni pár forintot. Akihez először odament, közölte: nem tudok adni. Hallottam és előkészítettem, két-háromszáz forintot. Odajött – odaadtam.

Tisztázzuk: nem vagyok szent, vagy jobb másoknál. Velem is többször előfordult, hogy elhajtottam a kéregetőt, vagy motyogtam valami olyasmit, mint aminek a postán fültanúja voltam. Vagy ami a legcsúnyább, kikerültem, találkozni sem akartam vele, nem akartam, hogy kérjen, felém nyújtsa a kezét, vagy azt a sapkát, dobozt, amelybe próbált kalapozni. Manapság is előfordul – hangulatfüggő. Persze, akkor azzal nem foglalkozunk, neki milyen a kedve, a kedélye, az élete, hányadik nemet kapja. Pedig ki is próbáltam, milyen elesettnek lenni, kérni, mások jóindulatára bízni magam. Önszántamból, nem a kényszer vitt rá – riportot írtam róla.

Összepiszkolt rongyos pólóban, sapkában ültem ki Vásárhelyen az egyik belvárosi sarokra. Többen megálltak, megjegyzéseket tettek, adtak pár forintot és otthagytak. Két-három iskolás srác is megállt, talán adtak is valamicske pénzt, nem emlékszem. De megkérdezték: "Mi baja a bácsinak?" Hablagyoltam valami betegségről. Ha eszembe jut, szégyellem. Hazudtam. Ha úgy tetszik, visszaéltem mások jóhiszeműségével. A „megkeresett” 8-900 forintot végül adománygyűjtő perselybe dobtam

De akik nap mint nap az utcára kényszerülnek – mint a Centrumnál a kutyás bácsi, biztos sokan ismerik –, valóban rászorulnak. Ránk szorulnak. Nem szabad, hogy idegesítsenek, pár forintot és egy kérdést megérdemelnek: Tessék mondani, hogy van? Talán kicsit jobb, emberibb lesz a napjuk. A napunk.