A csapatsportok szurkolói nem mindig úgy viselkednek a meccseken, ahogy kellene. Ritkán mosakodó, laza erkölcsű anyákat emlegetnek, sokszor rendőrök hada kell ahhoz, hogy a két tábor egymásnak ne essen, még a kevésbé magas osztályokban is. Mert a saját csapat az szent, a szurkolás meg szurkolás.

Előfordulnak a meccseken olyan dolgok is, amikre még a sportpályák környékére sem járó ember is felkapja a fejét.

Vasárnap, a török labdarúgó bajnokságban a Besiktas nevű csapat szurkolói készültek az Antalyaspor elleni mérkőzésre. Olyan molinókat és tárgyakat vittek be a lelátóra, amire az ember nem gondolna. Több molinón a következő felirat állt: „Cocuklar hep gülsün”, ami a Google fordítója szerint azt jelenti, „A gyerekeknek mindig mosolyogniuk kell.” A Besiktas szurkolói a mérkőzés ötödik percében dobálózni kezdtek, nem is akármikkel. Sálakat, sapkákat és plüssjátékokat, köztük sok-sok méteres nagyságú macit dobáltak be a pályára. A mérkőzést az 5. percben félbe is kellett szakítani. Ebből azonban biztos nem lesz fegyelmi eljárás. A szurkolók a több ezer plüssel a török-szíriai földrengésben érintett gyermekeknek szeretnének segíteni. Az interneten egy felvétel is kering erről. Szem nem maradt szárazon, még a kispad mellett álló szakvezetők is könnyeztek a plüssesőtől.

Itthon, Szombathelyen, a Magyarország-Bosznia-Hercegovina férfi kosárlabda világbajnoki selejtezőn is történt „dobálózás”, de korántsem olyan megható, mint a törököknél. A bosnyák drukkerek pirotechnikai eszközöket csempésztek be, egy görögtűz egy magyar család ölébe repült. Szerencsére személyi sérülés nem történt, de anyagi igen. A bosnyák szurkolók javára legyen mondva, volt annyi vér a pucájukban, hogy egymás között kalapozni kezdtek és a tönkretett kabát árát odaadták a családanyának.

Szurkoljunk, hogy a jövőben csak olyan dobálózás legyen a meccseken, mint ami a törököknél volt.