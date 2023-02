Bevallom, egyáltalán nem szeretem a telet. Szoktam mondani, hogy időjárási szempontból rossz helyre születtem, minimum 500 kilométerrel délebbre kellett volna, de még jobb lett volna a trópusokra. Leginkább szükséges rosszként élem meg a hideget és a havat. Tudom, hogy a mezőgazdaságnak például elengedhetetlen a több hétig tartó mínusz és a hótakaró is az lenne, előbbi a kártevők, utóbbi a talaj nedvességtartalma miatt.

Ezért aztán télen csak akkor mozdulok ki zárt helyekről, ha elengedhetetlen, például bemegyek a szerkesztőségbe, és onnan haza. És még ezekre a rövid utakra is sokkal több réteg ruhát veszek magamra, mint az indokolt lenne.

A józan eszemmel tehát tudom, hogy a világnak ezen a részén kell a tél. És ha már tél, akkor legyen tisztességes. Essen a hó, a gyerekek szánkózzanak, építsenek hóembert, hógolyózzanak. De minek kellene nevezni azt az időjárást, ami december elejétől tapasztalható? Télnek? Szerintem nem, mert hiába van például most is hideg, hó nem volt. A mostani időjárás lényegében arra volt csak jó, hogy a hétvégén a vendégségbe meghívott mohácsi busók felvonulása is elmaradt, csak egy szűkített programot tudtak megtartani. Ez már nem is cinizmus, annál rosszabb.

Szombaton a legkisebb lányom éppen a lovaglóedzéséről jött haza, amikor elkezdett esni először a jég, aztán a hó, és mindeközben viharos szél fújt. Ezért aztán a lányom a hazaérkezés után kabátban maradt egy darabig, és kért még egy pokrócot is.

Utólag csak annyit mondott: Nem baj, anya. Jövő ilyenkor legalább elmondhatom, hogy mivel átéltem, pontosan emlékszem, mikor volt a tavalyi tél. Február 5-én, szombaton, 12 óra 30 és 35 perc között.

