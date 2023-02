– Éves szinten két alkalommal rendezünk civil véradást 2018 óta, ezzel is segítve az egészségügy munkáját, egyúttal összekötve az önkéntes véradást a civil mozgalommal, azok résztvevőivel – mondta el az ajándékjegyek átadása előtti sajtótájékoztatón Molnár Elvira, a Tisza-parti Civil Közösségekért Egyesület elnöke. A 10 éve működő vármegyei civil szolgáltató központ mintegy 3 ezer itteni közösségről tud, ezen belül Makón 45 alapítvány és 83 egyesület működik. A makói járás is komoly civil élettel büszkélkedhet, 234 szervezetet számlál. Mint elhangzott, idén is lesznek civil véradási alkalmak: február 20-án Makón, 22-én Deszken, 23-án pedig Szegeden.

Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere azt mondta, az önkormányzat rendszeresen támogatja és kiemelt partnereinek tekinti a városban működő civil szervezeteket – ezek közül néhánynak a vezetője ott is volt a Hagymatikumban tartott rendezvényen. A Vöröskereszt itteni szervezetét is igyekszik segíteni.

– A véradás népszerűsítésében is örömmel veszünk részt, egy évtizede a Hagymatikummal összefogva. Idén is tízezer fürdőjegyet adunk át a vármegyei Vöröskeresztnek, amit aztán véradók kaphatnak meg – hangsúlyozta. A névre szóló belépők hétfőtől péntekig bármelyik medenceszolgáltatásra beválthatók és családon belül át is ruházhatók.