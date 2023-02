A magyar óvodapedagógia megmentéséért hívtak összefogásra mindenkit szerda délután Szegeden. A figyelemfelhívó demonstrációra több százan el is mentek: óvónők és óvodai dolgozók mellett szülők is kiálltak azért, hogy az oktatási ágazat ezen, eddig mellőzött tagozata is megkapja a nekik járó elismerést.

A demonstráció főszervezője, Bugyiné Tábot Erzsébet lapunknak elmondta, a tanárok mellett őket mindig csak mellékesen kezelik, pedig itt is számtalan problémával kell a mindennapokban megküzdeni.

– Nincs utánpótlás és nincs presztízse a szakmának. Az összeomlás így vészesen közeleg

– fogalmazott.

A Móra Ferenc Múzeum előtt összegyűlt tömegnek először felolvasták azt a 7 pontot, melyek legfontosabb követeléseiket tartalmazzák. Ebben szerepel az adminisztrációs terhek csökkentése, a pedagógiai asszisztensek munkaidejének csökkentése, nagyobb társadalmi megbecsültség, a bérfeszültség megszüntetése, értékálló, diplomás fizetés, gyógypedagógiai pótlék az SNI-s gyermekek után, illetve az Oktatási Minisztérium, valamint a 13. havi fizetés visszaállítása. Mindegyik pontot hatalmas taps és ováció fogadta.

A demonstráción több beszéd is elhangzott. A múzeumnál egy szülő beszélt arról, milyen hatással van a gyereknevelési munkára, és így a mindennapokra az a rendszerszintű probléma, amely ellen most tiltakoznak. Megemlítette például, hogy a sok adminisztráció miatt kevesebb idő jut a gyerekekre, illetve azt is, hogy a sok nyugdíjas korú óvónő miatt nagy a rotáció, amely ellehetetleníti a biztonságos kötődést.

Ezt követően a tömeg rendőri biztosítással végigvonult a belvároson, a Széchenyi tér és Kárász utca érintésével az Árpád térig. Ott további beszédek hangzottak. Szabó-Jernei Ilona például, aki 39 éve óvónő, az óvodapedagógus-hiányról, illetve arról beszélt, hogyan degradálták le a szakmát azzal, hogy már jogszabály is engedi hogy a nap egy részében képesítés nélkül vigyázzanak az intézményekbe a gyerekekre. Hozzátette: a mostani körülmények között már olyan kollégák is kiégtek, akik ezt a pályát valóban hivatásukként tekintették.

A békés demonstráció este fél 7 előtt nem sokkal közös énekléssel zárult.