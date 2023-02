Az országban elsőként Szatymazon nyílt meg 2015-ben olyan intézmény, amelyben fiatalkorúak kábítószer-függőségét kezelik. A Dr. Farkasinszky Teréz Ifjúsági Drogcentrum Rehabilitációs Centruma különleges működési rendben állt fel: fenntartója a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása, ugyanakkor az intézmény szegedinek minősül, hiszen a Fésű utcai Drogcentrum része. Helyrajzilag pedig Szatymazon kapott helyet, miután a falu önkormányzata felajánlotta az egykori iskolaépületét erre a célra, amikor 2014-ben a társulás megnyert egy hazai és egy uniós pályázatot, hogy a rehabilitációs központot kialakítsák. Szegeden ugyanis nem találtak erre a célra megfelelő ingatlant.

A szerződés szerint 2020-ig Szeged ingyenesen használhatta a szatymazi ingatlant. És bár ezt nem hosszabbították meg, Szatymaz az elmúlt 2 évben sem kért pénzt a rehabilitációs központ épületének használatáért. Egy évvel később azonban – amikor már a pályázati fenntartási idő is letelt – jelezték, hogy szeretnék majd visszakérni az ingatlant, mert abban idősek otthonát terveznek kialakítani. Határidőt ugyanakkor nem szabtak meg.

Tudtuk tehát, hogy hamarosan megoldást kell találnunk a centrum további működtetésére. Erre a helyzetre jött az idei költségvetés tervezése, amikor kiderült: a tavalyi 10 millió forint helyett 100 millió forintba kerül majd az üzemeltetés

– mondta el lapunknak Csúcs Áron, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ igazgatója.

Fotó: Török János

Az intézmény állami finanszírozását a tényleges létszám alapján kapjuk, ugyanakkor például a személyzetet a teljes férőszám szerint kellett felállítani. Idén év elején félház sem volt. A különbözetet, ahogyan a megnövekedett rezsit és bérköltségeket, illetve az egyre dráguló étkeztetés plusz költségeit jórészt a szegedi önkormányzatnak kellett kipótolnia, ráadásul úgy, hogy a szükséges forrást mindig 10 hónapra előre meg kell finanszírozni. Ez már túl nagy kiadás lett volna egy nem kötelezően ellátandó feladat esetében, ezért született meg az a fájdalmas döntés, hogy bezár az intézmény

– magyarázta az igazgató.

Fotó: Török János

A szatymazi intézmény július 31-éig még nyitva lesz. Új ellátottakat már nem fogadnak, a most ott kezelt fiatalok és felnőttek – mert utóbbiaknak is van 15 férőhely a 30 fős centrumban – ha addig nem végeznek a rehabilitációval, helyet kapnak az ország másik két, hasonló intézményének valamelyikében. Csúcs Áron azonban elmondta, keresik arra is a megoldást, hogy esetleg Szegeden tudják megtartani valamilyen formában a fiatalok drogrehabilitációját, hiszen a szatymazi intézmény bezárásával már csak két ilyen profilú ellátóhely maradna az egész országban.