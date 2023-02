A vármegyei országgyűlési képviselők közül továbbra is Lázár Jánosnak kellett a legtöbb időt eltöltenie a vagyonnyilatkozatának kitöltésével. Hódmezővásárhely és Makó képviselőjének a tavalyi 36 helyett már 39 ingatlana van. Lett neki egy szőlőse Mádon, és még két szántója. Az egyik Hódmezővásárhelyen, a másik Földeákon. A politikusnak továbbra is megvan a két Land Rovere és a Mini Coopere is. Értékes vagyontárgyai között pedig továbbra is ott van gróf Széchenyi Zsigmond védett karosszéke is. Készpénzben 20, bankszámlán pedig 8 millió forintja van, utóbbi szintén nem változott tavaly óta. Vannak a politikusnak tartozásai is. Egy magánszemélynek például 55 millió forintot kell majd megadnia. Lázár János a miniszteri és országgyűlési képviselői tiszteletdíja mellett havi bruttó 1 és 5 millió forinti összeget kap földbérleti díjakból.

Mihálffy Béla vagyonában gyakorlatilag nem történt változás az alapnyilatkozatához képest. A KDNP országgyűlési képviselőjének van egy szegedi tanyája, egy 110 négyzetméteres lakóházzal, amit még 1995-ben vásárolt, és ennek felerészben tulajdonosa. A képviselő egy 2017-es Suzuki Swift-tel közlekedik. Az elmúlt három évben önkormányzati képviselőként, az OGYH személyi titkáraként, valamint a Szetáv felügyelő bizottsági tagjaként kapott pénzt.

Komoly változás az MSZP-s Szabó Sándornál sem látható. Továbbra is megvan a szegedi háza, és továbbra is a 2018-ban vett Fordjával közlekedik. Viszont továbbra is vonzódik az OTP részvényekhez. Abból tavaly még csak 775 darab volt neki, most pedig már 1350, a nyugdíjbiztosítása csaknem 1 millió forinttal nőtt, és az OTP-n kívül van még kétféle részvénye, összesen 110 ezer darab. Viszont eltűnt a vagyonnyilatkozatából a 2018-ban kapott, akkor 68 ezer forintot érő vetítővászna. Valaki pedig továbbra is tartozik neki 3,3 millió forinttal. A képviselőnek máshonnan nincs bevétele.

Farkas Sándor, Szentes és Csongrád térségének parlamenti képviselője régi motoros, 1998 óta tagja az országgyűlésnek. Összesen továbbra is négy ingatlana van, például egy szentesi háza és egy fábiánsebestyéni szántóföldje. Megvan még neki a 2011-ben vásárolt motorcsónakja, és majdnem 32 millió forintja van takarékbetétben. Viszont lett neki egy 128 millió forintos beruházási hitele, és van jövedelme földbérbeadásból is.