Hétfőn, két hónappal a műtét után kontrollvizsgálatra érkezett szüleivel a hat hónapos gyerek, aki mosolyogva, csillogó szemekkel fogadta a kíváncsi újságírókat és fotósokat. Rovó László közölte, láthatóan egészséges gyerek, aki a szűkületek nélkül született társaihoz hasonlóan megtanulhat beszélni és úszni is, tehát ugyanolyan életfeltételek biztosítottak most már számára is, mint az egészségesen világra jött babáknak.

Egy innovációt hajtottunk most végre, ilyet még nem csináltak máshol, főleg nem ilyen életkorban. Ha átveszik más egészségügyi intézmények, akkor megoldódik azoknak a betegeknek a sorsa, akiknek egyébként a szűkület miatt légcsőkanülre van szüksége, ami lehetetlenné teszi azt, hogy megtanuljanak beszélni, hiszen a légút és a gége szét van választva. A beavatkozás bármely életkorban elvégezhető

– magyarázta a tanszékvezető egyetemi tanár.

Rovó László beszámolt arról is, hogy hazánkban egyre többen küzdenek légútban lévő szűkületekkel, Szegeden jelenleg 20 gyerek vár operációra, a felnőttek számát pedig inkább nem is említette. Megjegyezte, a koronavírus-járvány miatt egyre több ilyen panaszos van, ráadásul a vírus miatt a tüdejük sem működik teljes kapacitással, viszont a helyzetükre épp az olyan innováció jelenthet megoldást, mint amelyet most fejlesztettek ki a néhány hónapos gyermek megmentése érdekében.