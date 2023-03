Együttműködési megállapodást írt alá a szentesi önkormányzat és a városban működő középiskolák vezetői. Az egyezmény célja, hogy a diákok a városházán is teljesíteni tudják az 50 órás közösségi szolgálatot, ezáltal a hivatalban folyó munkát is jobban megismerhetik.

Szentes

M. A.

2016 óta a köznevelési törvény előírása szerint az érettségi vizsga megkezdésének feltétele, hogy minden diák 50 óra közösségi szolgálatot végezzen középiskolai tanulmányai során. Ennek a teljesítése már a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalban is lehetséges lesz, erről írtak alá együttműködést a szentesi középiskolák és a hivatal képviselői.

A megállapodás szignózásán a várost Szabó Zoltán polgármester és Sztantics Csaba jegyző, az oktatás szereplőit pedig Monoki Mariann, az AASZC Bartha János Kertészeti Technikum és Szakközépiskola igazgatónője, Pintér Etelka, a HSZC Zsoldos Ferenc Technikum igazgatónője, Sipos Kitti, a Horváth Mihály Gimnázium igazgatónője, Somosné Puskás Krisztina, a HSZC Boros Sámuel Technikum igazgatónője és Kovács Attila, a HSZC Pollák Antal Technikum igazgatója képviselte, valamint jelen volt az Alföldi Agrárszakképzési Centrum részéről Horváth József főigazgató és Vári László kancellár, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum részéről Tornyi-Molnár Zoltán főigazgató-helyettes, a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ részéről Miklós Anikó tankerületi igazgató és Báthoryné Licska Anikó szakmai vezető is.

– Szeretnénk az önkormányzat hivatalával kiegészíteni azokat az intézményeket, civil szervezeteket, ahol fogadják a fiatalokat a közösségi szolgálat alkalmával. A mostani megállapodás célja, hogy teret adjon az ifjúságnak, hogy megismerhessék a városházán folyó munkát. Egyben a pályaorientációban is segít, hiszen a közösségi szolgálat során a közszférát is megismerhetik. Arra is biztatom a fiatalokat, hogy látogassák a bizottságok és a képviselő-testület üléseit is – ismertette a középiskolák és az önkormányzat között megszületett megállapodás lényegét Szabó Zoltán polgármester.

Mint Báthoryné Licska Anikó rámutatott, az iskolai közösségi szolgálat a fiatalok számára lehetőséget biztosít, hogy a gyakorlatban is megismerhessenek olyan munkaterületeket, ahol a jövőben elhelyezkedhetnek.

Az aláírást követően a középiskolák vezetői kiemelték, örülnek a lehetőségnek és annak, hogy tovább bővült a partnereik köre. Egyetértettek abban, hogy a diákokat így majd nem csak az iskolai közösségi élet köti a városhoz, de az 50 órás közösségi szolgálat során a diákok kapcsolata magával Szentessel is erősödik.