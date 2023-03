A sikeres pályázást követően immár Budapest, Szeged és Kecskemét, illetve Temesvár és Szabadka mellett Csongrád városa is képviselheti a magyar szecessziós építészetet az Art Nouveau European Route nemzetközi szervezetben.

A 2000-ben alapított, barcelonai székhelyű non-profit szervezet 82 várost fog össze, többek között Bécs, Havanna vagy Brüsszel is tagja a szecessziós városok illusztris társaságának. A szervezet a szecessziós építészeti örökség védelmét és annak népszerűsítését tűzte ki céljául.

A napokban már Csongrád különleges épületeit is megismerheti a nemzetközi közönség, a város szecessziós építészetéről szóló ismertető angol, francia, spanyol és katalán nyelven is megjelent a szervezet honlapján, az artnouveau.eu oldalon. A tervek szerint a későbbiekben ez a leírás a csongrádi szecessziós stílusú köz- és lakóépületek fényképeivel is kiegészül.

Fotó: Majzik Attila

A tartalom és a forma közeledését hozó, hangsúlyos színeket és lekerekített formákat használó különleges építészeti stílus Csongrádon is hódított a 19. és a 20. század fordulóján: a Baumgarten Sándor és Herczegh Zsigmond által tervezett leányiskola 1900-1901-ben, az Ybl Lajos tervei alapján épült polgári fiúiskola 1913-1914 között készült el szecessziós stílusban, de az 1904-1905 között épült, Varga Adolf kecskeméti építész tervezte Farkas- vagy Eszes-féle fürdőház, és az 1908-ban épült Városháza is hordozott eredetileg szecessziós jegyeket, bár utóbbi főhomlokzata az 1970-es években történt átépítés után elvesztette azokat. A polgári épületek mellett több lakóépület is épült szecessziós stílusban, stukkó és kerámia díszítéssel.

Mint azt Varga Júlia, Csongrád főépítésze is elmondta, a bekapcsolódástól azt remélik, szélesebb körben, akár nemzetközi szinten is ismertté válnak a csongrádi építészeti értékek.

A célunk, hogy ismertebbé váljon a város, és több helyre is eljusson, hogy ilyen értékeink vannak. A tagság ingyenes, tehát csak nyerhet rajta Csongrád. A tapasztalatcserén és az együttműködésen túl turisztikai és a pályázati lehetőségek szempontjából is hasznos lehet a csatlakozásunk az Art Nouveau European Route-hoz

– közölte Varga Júlia. A város főépítésze hozzátette, a szervezet őszi kiadványában egy közel 10 oldalas anyag jelenik majd meg a csongrádi szecessziós épületekről.

Fotó: Majzik Attila

Helyben is őrzik a különleges építészeti stílus emlékeit: szeptemberben szecessziós városnéző túrát szeretnének szervezni, amihez egy ismeretterjesztő előadás is kapcsolódik majd.