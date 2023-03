Igazából egy mórahalmi citromfáról szerettem volna írni, ami egy mórahalmi virágboltban növekszik és amit büszkén meg is mutattak a legnagyobb, legnépszerűbb közösségi oldalon, ami a Facebook. Gondoltam, ezt a Délmagyarország olvasóinak is látni kell, de az üzletben ezt nem így gondolták, ezért kérésüket tiszteltben tartva elköszöntünk. Érthető, nem mindenki szeret szerepelni, ez egy szégyenlős mórahalmi citromfa.

Addigra már annyira beleástam magam a citromfák világába, olyannyira felkészültem a témából, hogy azt is tudtam, a citrom, más néven közönséges citrom, valódi citrom vagy európai citrom a citrusformák (Citroideae) alcsaládjába tartozó Citrus nemzetség egyik növényfaja. Termése, melyet szintén citromnak hívnak, déli gyümölcs és egyben fűszer is. Indiában fedezték fel, de ma már Európa déli részein, Ausztráliában, valamint Kaliforniában és Floridában is termesztik. Több fajta van belőle, ezek az Eureka, a Femminello Ovale, amely egyike a legidősebb itáliai változatoknak, a Portugáliából eredeztethető Lisbon, a Meyer, a Ponderosa, a Rough Lemon és a Villafranca.

Fotóriporter kollégám igyekezett vigasztalni, azt mondta, egyet se bánkódjak, mert a szüleinél otthon olyan szép termést hoz a citromfa, hogy az bizony lepipálja a mórahalmit. Egyik évben több mint egykilós termést növesztett a kis fa, máskor meg az asztalig konyult le a vékony kis ág, az tartotta meg a súlyos sárga gyümölcsöt. Így készült el végül ez a fényképfelvétel Mórahalom helyett a sándorfalvi Jókai utcában.