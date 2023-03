Mint Szabó Zoltán, Szentes polgármestere elmondta, a fotó- és videófilm-pályázatot hagyományteremtő céllal írták ki.

Nem titkolt célunk Szentes értékeinek további megismertetése a fiatalokkal, ezáltal szeretnénk erősíteni az identitásukat, a városhoz ragaszkodásukat. Egy ilyen pályázat hozzájárul ehhez a célhoz

– emelte ki a polgármester.

A kiírás szerint szentesi kötődésű középiskolások pályázhatnak. Mint a városvezető részletezte, az is részt vehet a pályázaton, aki Szentesen él és oda is jár középiskolába, de az is, aki nem szentesi, de a városban tanul, illetve az is, aki nem Szentesen középiskolás, de a városban él.

Mint elhangzott, a pályázat célja, hogy a Szentesi Értéktár egy-egy kiválasztott elemét a fiatalok a saját szemszögükből mutassák be fotón vagy videón. A pályázók hat települési értékből választhatnak témát, ezek a református templom és környéke, a megyeháza, a Széchenyi liget és épületei, az Olimpiai tölgy, az Ecseri templomrom és a szentesi téglakészítés emlékei önálló téglagyűjtemény. A pályázatokat április 19-ig lehet eljuttatni a szentesi önkormányzathoz.

Amennyiben valaki elakadna a munkában, akkor Vágvölgyi Zoltánhoz vagy Vidovics Ferenchez fordulhat segítségért, az ő elérhetőségeiket megtalálhatják a szentesiertektar.hu oldalon.

És hogy érdemes fényképezőgépet vagy kamerát ragadni, arra a komoly díjazás a motiváció: a jutalmak értéke több mint egymillió forint. A fotó- és videófilm-pályázat harmadik helyezettjei egy-egy 64 gigabyte-os memóriakártyát kapnak, a fotópályázat másodika egy időtálló fényképeket készítő fotónyomtatót nyerhet, aki pedig a videósok között lesz második, az egy egy terabyte-os SSD-meghajtót kap majd. A kategóriák győztesei egy cserélhető objektíves fényképezőgéppel lesznek gazdagabbak, a fotósok legjobbja egy, a videósok győztese pedig két objektívet kap majd a gép mellé. Lesz közönségdíjas is, ő is egy fotónyomtatót vihet majd haza.

A beérkezett pályázatok közül a legjobbakat szakmai zsűri választja majd ki, a közönség pedig majd a Tokácsli Galériában megrendezett, április 24-e és 30-a között látogatható kiállítás alatt szavazhat a kedvenceire. A győztesek a Kossuth téren, ünnepélyes keretek között kapják meg a díjakat április 30-án.