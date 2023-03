Csongrád-Csanád vármegye. Az idén 50 éves P.Mobilt a Magyar Posta alkalmi bélyeggel köszönti – derült ki a társaság beszámolójából. A posta.hu-n közzétett anyag szerint Schuster Lóránt, a P.Mobil zenekar vezetője a hír kapcsán azt mondta, hogy a ragasztható bélyeg nagyon komoly dolog számukra, hiszen korábban nem kaptak kitüntetéseket, a rajongó írta fel egy spirál kockás lapra, hogy szereti őket, ezt be is kereteztették. Tavaly viszont a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki. Beszámolt arról is, hogy az internet előtti időben óriási levelezést folytattak a rajongókkal. Volt olyan, hogy 600 levelet és 52 csomagot adtak postára, még külön ablakot is nyitottak nekik, a postáshölgy pedig 3 órán keresztül csak velük foglalkozott.