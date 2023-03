A Dr. Csada László-díjat tíz évvel ezelőtt alapította a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, a Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület, valamint a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara azzal a céllal, hogy elismerjék vállalkozói, valamint a civil szférában és a közigazgatásban dolgozók közül azokat, akik kiemelkedőt alkottak a fogyasztóvédelem terén. Csütörtökön Kupecki Nóra alkotmányjogi jogalkotásért és fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár részvételével adták át az idei elismeréseket a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalban. Mint beszédében kiemelte, fogyasztók, vállalkozók, békéltető testületek és hatóságok közös érdeke, hogy a fogyasztóvédelmi rendszer kiszámítható és hatékony legyen. Ennek érdekében ősszel már készült egy jogszabály módosítási csomag és idén is várható lesz hasonló. A Csada-díjjal kapcsolatosan megjegyezte: az idén elismertek között van békéltető testületi tag, kommunikációs szakember és kutató is. – Ebből is látható, hogy a fogyasztóvédelem átszövi az élet minden területét – tette hozzá.