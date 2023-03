– Az önkormányzat látóterébe Béla már korábban bekerült, hiszen volt, hogy az elromlott kályha helyett segítettünk neki újat venni – mesélte Molnár Róbert polgármester.

– Amikor megkapta az örökségét, egyből feltűntek körülötte a pénzére áhítozó barátok, így gondoskodtunk arról, hogy az ne vesszen el. Letétbe helyeztük és elhatároztuk, hogy segítünk neki, hogy saját otthona lehessen – folytatta.

Persze ennyi pénzből ez meglehetősen reménytelen vállalkozásnak tűnt. Vajdasági falvakban is keresgéltek, de még ott sem találtak ilyen olcsó ingatlant. A képviselő-testület egyik tagjának ekkor jutott eszébe, hogy vehetnének egy konténerházat. Bélának így ebből a kis összegből is egy teljesen új otthona lehetett – persze csak úgy, hogy az egész falu összefogott érte.

Első lépésként az önkormányzat a férfi rendelkezésére bocsátott egy faluszéli telket, amit ha rendben tart, haláláig használhat. Ide érkezett meg hétfő délután a 15 négyzetméteres, egy légterű konténer, melyre másnap már el is kezdtek helyi szakemberek tetőt ácsolni adományba kapott faanyagból, hogy az még időtállóbb lehessen. De a falu lakói ajánlottak segítséget a kert kialakítására, a víz és a gáz bekötésére is, sőt még egy klímaberendezés beszerelésére és függönyök varrására is.

– Lesz egy minikonyha, egy tusoló, a másik sarokban pedig ágy, állólámpa és a falon egy tévé – mutatott körbe leendő új otthonában Balla Béla, aki ráadásul időközben hajléktalan is lett. Eddig ugyanis egy barátjánál húzta meg magát, onnan azonban 2 hete ki kellett költöznie. Jelenleg a polgármesteri hivatalban lakik, onnan költözik majd be új otthonába.

– Hát hogyne örülnék neki. Még arra is maradt pénzem, hogy új bútorokat, sőt ruhákat is vegyek. Nem is álmodtam ilyesmiről – beszélt érzéseiről a férfi, akinek az összefogásnak köszönhetően, húsvétra biztosan teljesen megváltozik az élete.