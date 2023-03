Szegedi egyetemi hírek 19 perce

Az egészséges és biztonságos élelmiszer-ellátás mellett tette le a voksát az SZTE

Megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszerre, tudatosabb fogyasztásra és környezettudatosabb életmódra lenne szükség ahhoz, hogy a világ idővel egészségesebb és élhetőbb hely legyen – többek között erről is szó esett az Egyesült Nemzetek Szervezetének Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) legutóbbi eseményén, amelyen a Szegedi Tudományegyetem képviseletében Prof. Dr. Kónya Zoltán, az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese és Prof. Dr. Bánáti Diána, rektori megbízott, az SZTE Mérnöki Karának tudományos dékánhelyettese is részt vett.

delmagyar.hu delmagyar.hu

A rendezvényre Prof. Dr. Bánáti Diánát, mint rektori megbízottat és az SZTE MK tudományos dékánhelyettesét a Rektori Hivatalból online kapcsolták be, hogy röviden összefoglalja a Szegedi Tudományegyetem működését. Azon belül ismertette a tizenkét kar meglévő képzései és kutatásai közül azokat, amelyek a FAO céljainak elérését szolgálhatják a közeljövőben. – A Szegedi Tudományegyetemet az a megtiszteltetés érte, hogy részt vehetett az Egyesült Nemzetek Szervezetének Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete, azaz az ENSZ szakosított szervezetének eseményén, ahol bemutatták a szervezet legújabb kiadványát. A FAO fő feladata az élelmezés-biztonság megteremtése a világ lehető legtöbb pontján. Ehhez kapcsolódóan kiemelt célja az éhezés megszüntetése és a nem megfelelő táplálkozáson való változtatás, a mezőgazdaság hatékonyságának és fenntarthatóságának növelése, az erdőgazdálkodás és a halászat népszerűsítése, a szegénység csökkentése szerte a világban, a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátó rendszerek innovációja, illetve a stabil megélhetés biztosítása a válságok idején. Ezen célok megvalósítását segíti a FAO, melynek székhelye Rómában található, munkáját több regionális, alregionális, valamint nemzeti iroda és számtalan kisebb képviselet támogatja és valósítja meg. Ezek közül az Európai és Közép-Ázsiai Regionális Iroda 2007 óta Budapesten működik, illetve egy globális, közös szolgáltató központnak is a főváros ad otthont. Az ENSZ néhány éve elhatározta, hogy az említett célok közül az éhezést és a helytelen táplálkozást fogja majd legelőször kiszorítani, ennek meghatározott időpontja akkor 2030 lett, ám az elmúlt évek viszontagságai mindezt nem tették lehetővé – mondta el Prof. Dr. Bánáti Diána, rektori megbízott, a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar tudományos dékánhelyettese. Ismertette, az elmúlt években az éhezésre és a helytelen táplálkozásra, elhízásra vonatkozó statisztikák is romlottak, nem csak a felnőttek, de a gyerekek körében is. Példaként a hat és kilenc év közöttieket említette, akiknek 27%-a túlsúlyos Európában és Közép-Ázsiában is. Ez az utolsó, 2015 és 2017 között készült felmérés adata. – A világ számos területén gondot okoz az élelmiszer-ellátás, ráadásul a felmerülő, különböző környezeti és társadalmi tényezők is nehezítik a megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszerek biztosítását. Szerencsére azért a legtöbben, a legtöbb esetben még mindig elengedő mennyiségű táplálékhoz jutnak, ezek azonban sokszor egészségtelenek. Ennek okán a táplálkozással összefüggő megbetegedések ugyancsak rohamosan nőnek szerte a világban. Ezek az úgynevezett civilizációs betegségek, ilyenek a szív- és érrendszeri megbetegedések, az elhízás, a szorongás, a depresszió, a kettes típusú cukorbetegség, illetve a tumoros megbetegedések. Mi egyelőre a szerencsésebb kategóriába tartozunk, egyrészt azért, mert a világ azon felén élünk, ahol jól működik az élelmiszer-ellátó rendszer, másrészt azért, mert Magyarország rendelkezik megfelelő tudással, ismerettel és eszközzel ahhoz, hogy javítani tudjon az említett, negatív tendenciát mutató statisztikákon – emelte ki a szakértő. Prof. Dr. Bánáti Diána, a FAO által szervezett eseményen hangsúlyozta, hogy a Szegedi Tudományegyetem mindent megtesz annak érdekében, hogy megfelelő tudással ruházza fel az adott területekre vonatkozóan jelenlegi és jövőbeli hallgatóit és kutatóit, illetve azokat a nemzetközi szervezeteket, akik jobbá, egészségesebbé és egyúttal szebbé szeretnék tenni a Földet. A találkozón, melyen az egyetem virtuálisan vett részt, panelbeszélgetéseket is tartottak és egy rövid kisfilmet is levetítettek.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!