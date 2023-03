Négy osztály indul szeptemberben a SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában. Mindegyikben a művészeti órákat a délelőtti foglalkozásokba építik be. Az angol és a német nyelvi drámaosztályokban elsőtől játékosan, felső tagozattól már heti 6 órában tanítják drámapedagógiai módszerekkel az idegen nyelvet. Az emelt szintű ének-zene osztályban minden gyerek hangszeres képzésen vesz részt, a képzőművészeti osztályban pedig a megszerzett átlagon felüli manuális készségeket nem csak az alkotói, hanem a mérnöki, kutatói és orvosi pályákon is tudják hasznosítani a fiatalok.

Zsigriné Sejtes Györgyi intézményvezető úgy tapasztalja, egyre nehezebb a kicsik számára az óvodából iskolába való átmenet, ezért az első két évfolyamon ezt speciális programmal könnyítik meg.

Leendő elsőseinket tapasztalt, kedves, jól felkészült tanítók várják, akiknek elsődleges célja, hogy a gyerekek örömmel járjanak iskolába, és a tanulás meghatározó értékké váljon számukra

– tette hozzá.

A felsőbb évfolyamosok esetében is fontos, hogy jó legyen ide járni pedagógusoknak és diákoknak egyaránt. A tanórákon kiemelt cél az értelmi és érzelmi nevelés komplex megvalósítása, a tanuláshoz való pozitív attitűd fejlesztése, illetve a problémamegoldó, kritikus és kreatív gondolkodás kialakításának támogatása.

Büszkék vagyunk rengeteg tanórán kívüli tevékenységünkre: erdei iskola, művészeti hetek, táborok, túrák is színesítik a mindennapokat és erősítik a közösséget

– hangsúlyozta az intézményvezető. Mindemellett nagy hangsúlyt fektetnek a kompetenciák fejlesztésére is.

Az érték és mérték mentén készíti fel az intézmény a diákokat a tanulmányi versenyekre és a kompetenciamérésekre. Utóbbiakon évek óta kiegyensúlyozottan jól szerepelnek, tanulóink, ami annak is köszönhető, hogy nem csak tanórán biztosított az iskolában a differenciált fejlesztés. Tehetséggondozást és felzárkóztatást is végzünk kiscsoportos foglalkozások keretében. Mindezek miatt nyolcadik végén kivétel nélkül mindenki érettségit adó középiskolában tanul tovább

– hangsúlyozta Zsigriné Sejtes Györgyi.

A patinás iskola a következő tanévre megújul: 500 millió forintból felújítják a tantermeket, a mellékhelyiségeket és a tornatermet is. A festésen és a parkettázáson kívül eszközfejlesztésre is jut ebből az összegből, ráadásul épül egy szabadtéri tanterem is, hogy ÖKO-iskolaként még közelebb érezhessék magukhoz a természetet a belvárosi iskola diákjai.

Szeretettel várjuk első osztályainkba azokat, akik tanulva szeretnek játszani és játszva szeretnek tanulni. Nemcsak hisszük, amit mottónknak választottunk: A világ olyan, amilyenné tesszük – együtt egymásért! Mi eszerint is éljük az iskolai mindennapokat

– mondta az intézményvezető.