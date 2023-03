Véget értek az idei középiskolai felvételi vizsgák: a szóbeli fordulók lezárultával legkésőbb péntekig mindenki megtudja, hány pontot visz magával, azaz milyen teljesítmény alapján rangsorolják az intézmények. Az ideiglenes rangsorokból kiderül, mely diák hányadik helyen szerepel az adott osztályok listáján. Ezeken az összes olyan diák fel van tüntetve, aki az adott tagozatra jelentkezett, vagyis azok is, akik a jelentkezési lap első helyén jelölték meg az adott képzést, és azok is, akik a sokadikon. Utóbbiak közül azonban többen jó eséllyel „kiesnek” a listáról, azokat ugyanis, akik egy általuk előrébb rangsorolt osztályba is felvételt nyernek teljesítményük alapján, már nem veszik majd számításba a végleges felvételi rangsor kialakításánál.

Éppen emiatt a mostani, ideiglenes rangsorok csupán azoknak jelentenek biztos információt, akik a lista elején szerepelnek. Egy 30 fősre meghirdetett osztályban a 30. helyig biztosra mehetnek a diákok: ha benne vannak a létszámban, már nincs is min aggódniuk. Azoknak sincs azonban okuk elkeseredni, akik hátrébb végeztek, az imént említett kiesők miatt ugyanis még lehet esélyük a bekerülésre. És hogy mennyi, arra a tippelgetéseken és a tavalyi pontszámok böngészésén túl van egy sokkal megbízhatóbb statisztika.

Az Oktatási Hivatal honlapján elérhető egy részletes kimutatás minden középiskoláról. Ebből többek között kiderül az is, hogy tavaly az ideiglenes felvételi rangsor hányadik helyén állt az a diák, aki a pontszáma alapján utolsóként jutott be az adott tagozatra. Korábban már összeszedtük, Szegeden melyek a legnépszerűbb 4 évfolyamos osztályok, illetve hogy hol a legmagasabbak a bekerülési pontszámok. Most arra kerestünk rá, bejutási pontszámtól függetlenül mely osztályokban van a legkevesebb esély az ideiglenes rangsor kieső helyeiről bejutni.

A szegedi rekorder a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium fizika-matematika osztálya. Ott a tavalyi eredmények alapján lényegében nem várható kieső a bejutási helyeken: a 18 fős osztályba a 19. helyen rangsoroltat vették fel utoljára. A SZTE Gyakorlóban az angol-történelem osztályban van a legkisebb hibázási lehetőség: a 15 fős csoportba a 21. helyről lehetett még bejutni. A Tömörkényben az ének-zene osztálynál van a legkisebb mozgástér: a 14 helyre maximum a 23. helyről lehetett bekerülni. A Dugonics András Piarista Gimnáziumban az angol tagozat 12 férőhelyére, ahol a legnagyobb volt a verseny, tavaly a 31. helyről lehetett még kerülni. A Deák Ferenc Gimnáziumban pedig a németes osztályokban a legszűkebb a listás és a bejutó helyek közötti különbség. A haladó németre például tavaly a 27. helyezettet vették fel utoljára a 15 fős osztályba.

Vannak egyébként olyan osztályok is, ahova tavaly még a 200. helyről is be lehetett kerülni, sőt olyanok is, ahova mindenkit felvettek, aki jelentkezett. Nem szabad tehát elkeseredni, ha pedig most nem sikerült, még mindig lehet bízni a pótfelvételiben.