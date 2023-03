– A testnevelésórákon két lehetőség közül választhatnak diákjaink. A hagyományos, 5 órás foglalkozás helyett dönthetnek a 3+2 órás megoldás mellett is. Ez utóbbi esetben két órarendi órában fociedzésen vehetnek részt – beszélt a városban elsőként bevezetett programról az intézményvezető. Természetesen azonban egyéb mozgásformákra is van lehetőség az intézményben: tartanak például atlétika- és zumbafoglalkozást is. A mozgáshoz pedig az átlagosnál sokkal jobb feltételek adottak: az iskolának a tornaterem mellett van egy kézilabdapályája és egy multifunkcionális sportpályája is a hatalmas udvar mellett.

A Rókus 2-ben első osztálytól kezdve indul az idegen nyelv tanítás. Az angolt vagy németet ötödik osztálytól már akár heti 5 órában is lehet itt tanulni. Szintén az első évtől kezdve van informatika szakkör, Közlekedjünk Együtt, Vigyázzunk Egymásra program, illetve minden osztálynak tartanak logikai gondolkodást fejlesztő foglalkozásokat is. Ez készíti elő a matematika nívó csoportot, amelyben a legtehetségesebb felsős fiatalok tanulhatják ezt a tantárgyat, az idegen nyelvhez és az informatikához hasonlóan, csoportbontásban. Mivel az átlagos osztálylétszámok 23-27 fő között mozognak, ezeket megbontva a kis csoportok már valóban személyre szabott és hatékony tanítást tesznek lehetővé.

Az intézménynek saját iskolapszichológusa van, így a felmerülő lelki problémákat azonnal, helyben tudják orvosolni. De büszkék különleges, szabadtéri oktatóbázisukra is, ahol jó időben a természettudományos tárgyakat tanítják a diákoknak a szabad levegőn.

A Rókus 2-ből a diákok 90 százaléka gimnáziumban vagy technikumban tanul tovább, eredményesen helyt tudnak tehát állni ballagásuk után is. A beiratkozáskor szívesen fogadják akár a körzeten kívüli gyerekeket is. Azokat a szülőket várják, akik gyermekközpontú intézményt keresnek. Itt ugyanis az a cél, hogy a diákok jól érezzék magukat.