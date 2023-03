– A tavalyi SzeretetSüti akcióban azt a célt tűztük magunk elé, hogy a városban működő védőnői szolgálatot, illetve a Lázár utcai gyermekorvosi rendelőben dolgozó házi gyermekorvosi praxisokat segítjük hozzá olyan eszközökhöz, amelyeket hosszabb-rövidebb időre tovább tudnak adni rászoruló családoknak – mondta Lázárné Megyeri Zita, a Tiszta Szívvel Alapítvány kuratóriumának elnöke az eszközök csütörtöki ünnepélyes átadásán.

Havasi Katalin, a Tiszta Szívvel Egyesület elnöke, házi gyermekorvos kiemelte, a most átadott eszközök nem a legsúlyosabb krízishelyzetben segítenek a családoknak, hanem könnyebbé teszik a mindennapokat.

– A csecsemőmérlegeket az egészséges újszülöttek, csecsemők súlyméréséhez lehet használni, de nem minden család tudja megvenni, vagy kölcsönözni. Így most arra az időre, amíg erre szükség van, ők is hozzájuthatnak a fontos eszközhöz – mondta Havasi Katalin. Az egyesület vásárolt 24 korszerű inhalátort és egy csukló vérnyomásmérőt is. Olyan mérleget is beszereztek, amellyel egy időben lehet megmérni a babák súlyát és hosszát. Ezt abban a tanácsadóban használják majd, ahol a legtöbb védőnő dolgozik. Beszerzés alatt áll egy légzésfigyelő monitor is, amelyet ugyancsak térítésmentesen kölcsönöznek ki azoknak a családok, akiknél ez biztonságot jelenthet az első hetekben.

Az egyesület és az alapítvány már a gyermeknapra készül. Többéves hagyomány, hogy az iskolába készülő, nagycsoportos óvodásokat programmal lepik meg. Szerveztek már színházi- és cirkuszlátogatást, koncertet, idén pedig táncházba invitálják a gyerekeket.