Sokan a szabadidejükben is sportolnak. A legtöbben futni szoktak, éppen ezért futóversenyeken is részt szoktak venni, például munkahelyi csapatként, valamint magánemberként is ott vannak minden évben az Ultrabalatonon. Népszerű még a tűzoltók körében a kerékpározás és a testépítés is, ezt csapatban is szokták végezni. A 24 órás közös szolgálat, a beavatkozások során átélt élmények igazi családdá kovácsolták őket, a versenyeken való közös részvétel pedig ezt tovább erősíti