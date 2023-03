Botka László polgármester-jelöltségét támogatja a Demokratikus Koalíció a jövő évi önkormányzati választáson – jelentette be szegedi sajtótájékoztatóján a párt elnöke. Gyurcsány Ferenc Binszki József DK-s alpolgármesterrel tartott közös tájékoztatót. Binszki József arról beszélt, hogy azt szeretné, ha Szeged továbbra is a szabadság szigete maradna. Szerinte az elsődleges dolguk az, hogy a város ahogy eddig is, ezután is tovább fejlődjön. Hozzátette, hogy ő DK-s alpolgármesterként ezen dolgozik.

Gyurcsány Ferenc pedig elmondta, hogy az ellenzéki pártok tudása és tapasztalata a tizenkét év ellenzékiség alatt megkopott. Megemlítette, hogy a Demokratikus Koalíció a legnagyobb ellenzéki erő, és övéké a legnagyobb felelősség egy esetleges kormányváltásért. Hozzátette, hogy mélységében akarják megismerni az országban élőket, ezért kezdték el a kihelyezett frakcióüléseket, amilyen a mostani szegedi is volt.