Pénteken telt ház előtt mutatja be a Szegedi Pinceszínház a Miért éppen Genova című darabot. Az író, rendező Sardar Tagirovsky a szerdai sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, Csehov A sirály című művéből készített kísérletet.

Az érdekelt, hogy a nézők belássanak a kulisszák mögé, így az eredeti mű szereplőit egy fiktív zoomolással kinagyítottuk. Így jött létre egy olyan előadás, ami a hétköznapi polgári kör számára élvezhető, ugyanakkor mégis kritikus. Eldobtam A sirályt, mert ahhoz még éretlenek vagyunk és úgy foglalkoztam ezzel a klasszikussal, hogy közben nem azt csináltuk meg

– beszélt a koncepcióról.

Fotó: Gémes Sándor

A tanulmány egy unalmamban elpusztított sirályról, ahogyan a rendező alcímében nevezi alkotását, különleges színpadképpel fogadja a közönséget, hiszen a nézőtérrel szemben egy másik nézőteret állítottak fel. Ezt a békéscsabai moziból leselejtezett székekből állították össze, amely már jóideje a MASZK Egyesület tulajdonában volt. A jelmezeket pedig Szatmárnémediből kapták a produkcióhoz.

Fotó: Gémes Sándor

A darabban a már jól ismert szegedi művészek mellett több új színész is feltűnik. Varga Bálint úgy fogalmazott, a színház szempontjából is hasznos, hogy bővült a játszótársak köre, hiszen őket megismerve máskor is vissza tudják majd hívni. A darabot a premier után másnap, szombaton is játszák a Pinceszínházban.