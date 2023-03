Nem igazán értettük, miért állt elő ezzel a kéréssel két és fél hónap után. Azt meg pláne, hogy jogvégzett emberként hogyhogy nem tudta, hogy a dolognak semmi értelme

– mondta Csanádpalota polgármestere, Perneki László a Délmagyarországnak azzal kapcsolatban, hogy elődje, Debreczeni István végkielégítés megfizetését kérte a kisváros önkormányzatától. Ennek összege bruttó 2,5 millió forint lett volna.

A vonatkozó jogszabályok szerint a tisztségéből távozó polgármesternek valóban jár három havi illetményének megfelelő végkielégítés, ha legalább két évet töltött e tisztségében, sőt a képviselő-testület ezt akár meg is duplázhatja, ha úgy ítéli meg a teljesítményét. Debreczeni ez utóbbira is célzott levelében, amit a képviselő-testületnek küldött. Csakhogy – mondja Perneki László – a törvény azt is kimondja, hogy nem jár végkielégítés a tisztségéről leköszönő polgármesternek abban az esetben, ha azért kell távoznia, mert a testület feloszlatta önmagát. Márpedig Csanádpalotán pontosan ez történt.

Mint megtudtuk, a kérelmet a képviselők meg sem tárgyalták, hiszen a jegyző nyomban észrevette, hogy teljesítése törvénybe ütköző lenne. Erről tájékoztatta is a városatyákat. Valóban járt viszont Debreczeninek a ki nem vett szabadnapok, szám szerint 17 megváltása – azt meg is kapta. Debreczeni a Délmagyarországnak azt mondta, ő úgy tudja, igenis jár neki a végkielégítés, függetlenül attól, hogy mi módon szűnt meg a tisztsége és perelni is fog emiatt. Ha nyer, a pénzt karitatív célra, a helyi idősgondozás támogatására fogja fordítani.